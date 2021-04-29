РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») третий год подряд становится лидером производственной системы «Росатом» (ПСР), сообщила пресс-служба предприятия.

Управляющий совет проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» под руководством генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева подвел итоги системного развертывания ПСР в 2020 году.

Решением совета АО «ЗиО-Подольск» вновь наделен статусом «Лидер ПСР». Завод третий год подряд становится обладателем высокого звания. Стелу «ПСР-лидер» генеральному директору АО «ЗиО-Подольск» Владимиру Разину вручил директор проектного офиса по программе развития производственных систем в отрасли Антон Широких. Подтверждение высокого статуса – результат ежегодной плодотворной работы над улучшением производственных процессов.

Для подтверждения соответствия статусу необходимо было выполнить несколько условий. Так, в 2020 году 38 руководителей завода реализовали личные ПСР-проекты, экономический эффект составил около 16 млн руб. Кроме того, предприятие достигло поставленных целей при создании ПСР-образцов на кассетном участке ПП №803, а в производстве оборудования тепловой энергетики реализовало проект по выстраиванию потока.

В 2020 году в контур системного развертывания ПСР входило 35 предприятий, 31 из них получило впервые или подтвердило статус «Лидер ПСР».

АО «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших производителей высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, судостроения. 100% атомных электростанций России, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске, оснащены оборудованием с маркой «ЗиО». Первое и единственное предприятие в России является изготовителем витых теплообменных аппаратов для низкотемпературной переработки газа по проекту «Ямал СПГ».