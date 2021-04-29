РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. На автовокзале Мытищ прошел рейд, организованный министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» и управлением транспорта и дорожного хозяйства администрации округа, сообщается на сайте администрации горокруга.

Проверяли, как выполняются условия контрактов по перевозке пассажиров, есть ли неисправности, соблюдается ли масочный режим в маршрутном транспорте.

Государственный инспектор отделения технадзора, старший лейтенант полиции Никита Волнистов отметил, что в ходе мероприятия на станции «Мытищи» было проверено 9 автобусов, выявлено 2 нарушения. У одного из автобусов обнаружен неработающий боковой габарит, у другого отсутствовал молоточек аварийного выхода. Водителям автобусов было сделано замечание, транспортные средства сняты с маршрута для устранения неполадок, о которых были поставлены в известность механики перевозчиков.

Представители МТДИ выборочно проверили практически все маршруты. Выявили в одном из автобусов отсутствие знака о возможности приема безналичной оплаты проезда «Если терминал не работает – проезд бесплатный».

«За это предусмотрена административная ответственность от 30 до 100 тыс. рублей. По данному факту составлен акт. Выясним, кто виноват в нарушении (должностное или юридическое лицо), и привлечем к ответственности», – сказал консультант 1-го территориального отдела управления регионального административно-транспортного контроля МТДИ Московской области Игорь Малышев.

Такие рейды проводятся управлением регионального административно-транспортного контроля еженедельно во всех городах на обслуживаемой территории. В Мытищах следующая проверка пройдет в мае.