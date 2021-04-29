РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Жителя подмосковных Люберец осудили на два года за незаконное изготовление и хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецкий городской суд Московской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 41-летнего местного жителя, который незаконно изготовил и хранил в квартире по месту проживания психотропное вещество в крупном размере.

Подсудимый вину в преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.