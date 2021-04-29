РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 апр. Владельцам участков в СНТ в Королеве рассказали о «дачной амнистии» и прививках от Covid-19, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве прошло 17-е заседание совета по организации взаимодействия администрации с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан. Представители городской администрации, медики и сотрудники МЧС и городских предприятий провели встречу с жителями, ответили на их вопросы и разъяснили законодательство.

«Совет был создан в 2015 году. В Королеве проживают около 4,5 тыс. членов садовых объединений, и взаимодействие с органами власти очень важно. Приятно, что мы находим общий язык и совместно решаем проблемы», - сказал начальник управления по работе с микрорайонами Анатолий Пчелинцев.

В Королеве находится 36 дачных кооперативов. Все они заключили договоры на вывоз мусора. Жителям разъяснили вопросы «дачной амнистии», рассказали, как пройти упрощенную регистрацию, перевести садовый дом в жилой или наоборот, как строить вспомогательные помещения на участке.

Также дачникам рассказали, как сделать прививку от Covid-19, напомнили о мерах пожарной безопасности.