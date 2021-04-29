РИАМО - 29 апр. Два новых корпуса в Тимирязевском районе и Западном Дегунине на севере столицы передали под заселение по программе реновации жилфонда, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Новые дома располагаются в Тимирязевском районе и Западном Дегунине. Под заселение передан дом 33а на Ангарской улице и дом 55 на Дмитровском шоссе. Сюда смогут переехать более 610 человек», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он уточнил, что в Западном Дегунине в дом на Ангарской ул. будут переезжать жители дома на Коровинском шоссе, д. 29а.

В Тимирязевском районе в дом по адресу: Дмитровское ш., 55 будут переезжать жители пятиэтажек по адресам: Дмитровское ш., д. 55, к. 1; д. 55, к. 2.

Всего в Тимирязевском районе расселению по реновации подлежат 44 жилых дома, из которых один дом на Локомотивном проезде, 19а будет реконструирован. Для волнового переселения подобрали шесть «стартовых» площадок.

В Западном Дегунине переселяться будут жители 45 домов. Дом на Талдомской улице, 3 будет сохранен. Переселение также будет проходить волнами, подобрано шесть площадок.

Всего в САО на первом этапе программы реновации до конца 2024 года планируют переселить из старого жилья 19,8 тыс. человек.