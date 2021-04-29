РИАМО - 29 апр. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление участка на проспекте Андропова, вл. 36, корп. 3 на юге столицы для строительства нового корпуса мясокомбината, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Земельный участок площадью 0,7 га будет предоставлен инвестору сроком на 6 лет для строительства производственного корпуса по мясопереработке. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 6,6 тыс. кв. метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Высота объекта не превысит 25 м. Также Пятова добавила, что на смежном участке находится Московский мясоперерабатывающий завод «Коломенское».

Проект реализуется в рамках масштабного инвестиционного проекта. Количество мест на предприятии увеличится до 350.