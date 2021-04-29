РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи в четверг состоялся субботник на береговой линии рек Борисовка и Сукромка, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Живописные места Борисовских прудов стали одним из проблемных участков города, поскольку массовые пикники и безответственное отношение к природе приводят к систематическому образованию большого количества мусора, который не только оседает по берегам рек, но и в большом количестве попадает в воду.

Очищали берега экологи контрольного управления администрации округа, сотрудники МБУ «Леспаркхоз», представители Общественной палаты, эковолонтеры Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана – волонтерского центра «Вместе» и мытищинцы.

Контрольное управление отдельно выразило благодарность местным жителям за неравнодушие, активную жизненную позицию и участие в субботнике: Сергею Родионову, жителю улицы Борисовки, 20; Сергею Семину, жителю улицы Летной, 22/2; Яне Герасимовой и Мишутину Максиму, жителям улицы Борисовки, 4; Бересневой Татьяне с сыном Петром, жителям улицы Борисовки, 12А.

Поскольку территория, нуждающаяся в очистке от мусора, обширна, в середине мая запланирован еще один субботник на берегах рек Борисовка и Сукромка. Неравнодушные жители округа могут принять участие, анонсы о мероприятиях будут размещены в соцсетях контрольного управления муниципалитета.

«Многие сообщества публикуют информацию о потенциальных местах отдыха в Мытищах. Предлагаем подобную информацию сопровождать информацией о необходимости убирать за собой!» – отмечается в материале.