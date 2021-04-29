РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 апр. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поздравил работников бригад скорой помощи с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации округа.

День работника скорой помощи был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ, его отмечают 28 апреля.

Медики Котельников встречают свой праздник на передовой борьбы с коронавирусом. На посту, который расположен в микрорайоне Силикат, трудятся три бригады. Весь прошлый год они работали на износ, не видели свои семьи и детей, кто-то трудился в «красной зоне». До пандемии на них приходилось по 30-40 вызовов, в период коронавируса нагрузка возросла в два раза.

Жигалкин поздравил каждого героя, кто продолжает бороться за жизни жителей, а в качестве подарка вручил технику для кухни.

«Вы - те люди, которых мы должны называть героями. Весь прошлый год вы сражались и продолжаете борьбу с вирусом, который окутал весь мир. Вы ничего не боялись и продолжали работать в сложных условиях. Спасибо за ваш труд! Спасибо, что спасаете жизни!» - сказал Жигалкин.

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