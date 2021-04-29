РИАМО - 29 апр. «Московская электронная школа» (МЭШ) будет интегрирована с независимыми платформами онлайн-образования, власти города также будут предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В четверг мэр столицы Сергей Собянин провел встречу с представителями компаний-разработчиков образовательного контента для МЭШ.
По его словам, стартует новый этап сотрудничества с разработчиками: цифровые образовательные материалы не просто публикуются в библиотеке МЭШ, но будут интегрированы с конкретными темами учебного плана.
Выбирая в МЭШ тему для изучения, учитель будет получать подборку цифровых образовательных материалов, которые он сможет использовать на уроках или задать для домашнего изучения.
«Московские школьники будут иметь доступ к современным и качественным цифровым учебным материалам», – подчеркнул Собянин.
Начиная с 2021 г., власти города будут предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента, который будет интегрирован в тематический каркас МЭШ.
Следующим шагом в сотрудничестве станут обучение, консультации и сопровождение педагогов по внедрению и использованию обновленного контента и образовательных сервисов.
Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии