РИАМО - 29 апр. «Московская электронная школа» (МЭШ) будет интегрирована с независимыми платформами онлайн-образования, власти города также будут предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин провел встречу с представителями компаний-разработчиков образовательного контента для МЭШ.

«С первых дней работы Московская электронная школа развивалась как открытая цифровая платформа, наполнение которой зависит от потребностей и приоритетов пользователей – учителей, учеников и родителей. Образовательный контент в библиотеку МЭШ загружают учителя, разработчики-энтузиасты, а в последние годы – крупные производители цифровых учебных материалов – такие как «Просвещение» или «Яндекс», – сказал градоначальник.

По его словам, стартует новый этап сотрудничества с разработчиками: цифровые образовательные материалы не просто публикуются в библиотеке МЭШ, но будут интегрированы с конкретными темами учебного плана.

Выбирая в МЭШ тему для изучения, учитель будет получать подборку цифровых образовательных материалов, которые он сможет использовать на уроках или задать для домашнего изучения.

«Московские школьники будут иметь доступ к современным и качественным цифровым учебным материалам», – подчеркнул Собянин.

Начиная с 2021 г., власти города будут предоставлять гранты на поставку профессионального образовательного контента, который будет интегрирован в тематический каркас МЭШ.

Следующим шагом в сотрудничестве станут обучение, консультации и сопровождение педагогов по внедрению и использованию обновленного контента и образовательных сервисов.

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