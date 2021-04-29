РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в летних лагерях, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».
В четверг в администрации Мытищ состоялось заседание координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей с участием руководителей оздоровительных учреждений, которые планируются к открытию в летний период на территории округа, а также надзорных органов.
Она добавила, что для информирования родителей организован сайт, где размещена информация о 87 загородных оздоровительных учреждениях. Все эти учреждения внесены в реестр лагерей Московской области.
«Прежде чем отправить ребенка в лагерь, необходимо посмотреть, есть ли он в реестре. Для удобства выбора на этом сайте можно найти лагерь по месту расположения, наименованию, ценовой политике, тематике», - отметила Тер-Григорьян.
Она добавила, что для информирования жителей на сайте администрации муниципалитета создан официальный портал организации отдыха и оздоровления детей, где размещена информация о лагерях, которые будут действовать на территории округа. Там можно ознакомиться с информацией о получении путевок для отдельных категорий детей, получении компенсации, узнать, как собрать ребенка в лагерь, перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо соблюсти при организации отдыха и оздоровления.
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