РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи обсудили организацию отдыха и оздоровления детей в летних лагерях, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в администрации Мытищ состоялось заседание координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей с участием руководителей оздоровительных учреждений, которые планируются к открытию в летний период на территории округа, а также надзорных органов.

«Требования ужесточены в условиях распространения коронавируса. И поэтому на территории округа проводятся мероприятия для того, чтобы сделать отдых детей безопасным. Со стороны правительства Московской области этому вопросу уделяется большое внимание», - сказала начальник управления по социальной политике администрации округа Наталья Тер-Григорьян.

Она добавила, что для информирования родителей организован сайт, где размещена информация о 87 загородных оздоровительных учреждениях. Все эти учреждения внесены в реестр лагерей Московской области.

«Прежде чем отправить ребенка в лагерь, необходимо посмотреть, есть ли он в реестре. Для удобства выбора на этом сайте можно найти лагерь по месту расположения, наименованию, ценовой политике, тематике», - отметила Тер-Григорьян.

Она добавила, что для информирования жителей на сайте администрации муниципалитета создан официальный портал организации отдыха и оздоровления детей, где размещена информация о лагерях, которые будут действовать на территории округа. Там можно ознакомиться с информацией о получении путевок для отдельных категорий детей, получении компенсации, узнать, как собрать ребенка в лагерь, перечень нормативно-правовых актов, которые необходимо соблюсти при организации отдыха и оздоровления.