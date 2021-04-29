РИАМО - 29 апр. Директор подмосковного центра реабилитации «Феникс», где лечился умерший актер Дмитрий Марьянов, получила по приговору суда 3 года колонии условно, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Известный российский актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу в подмосковной Лобне 15 октября 2017 года, у артиста оторвался тромб. Позже выяснилось, что он проходил лечение от алкогольной зависимости в центре «Феникс».

От Марьянова пациентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Они несколько раз сообщали директору центра Оксане Богдановой о нахождении актера в тяжелом состоянии и необходимости его госпитализации. Тем не менее директор не отреагировала на жалобы.

Директор центра также давала указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов «галоперидол» и «феназепам».

Приговором суда Богдановой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также она должна возместить моральный вред в размере 1 млн руб.

По данным СМИ, во время следствия женщина сменила фамилию на Мосунову и сейчас ждет ребенка. Прокурор просил для нее реальный срок, но суд отказал.