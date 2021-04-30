РИАМО – 30 апр. На недавно запущенной «Росгосстрахом» цифровой платформе «Мой_Сервис Мед» появились уникальные сервисные продукты для тех, кому нужна срочная или плановая стоматологическая помощь, сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Линейка из семи продуктов закрывает большинство стоматологических потребностей. Уникальность продуктов заключается в том, что они не просто доступны по цене, но и предусматривают лечение и имплантацию с использованием самых современных технологий с круглосуточным сопровождением.

Клиника

Партнером страховщика в этом проекте выступает «Европейская стоматологическая клиника» («Прогресс Дент»), специалисты которой отлично зарекомендовали себя за время сотрудничества по программам добровольного медицинского страхования «Росгосстраха».

«Европейская стоматологическая клиника» — это уникальный проект, который позволил совместить как классические подходы в лечении, так и современные цифровые технологии последнего поколения, что позволяет создавать представленные коробочные предложения с уверенностью в их эффективности и абсолютной пользе для пациентов», — отметил руководитель клиники Денис Бахмутов.

Платформа «Мой_Сервис Мед»

Сервисные стоматологические продукты уже доступны для покупки на платформе https://med.moi-service.ru/. Приступить к лечению можно сразу же после покупки, т.к., в отличие от страховых продуктов, где могут действовать определенные исключения, данные сервисные продукты можно приобрести, даже если проблема уже возникла. На все возникающие вопросы ответит медицинский консультант платформы. Он же поможет выбрать максимально подходящий для конкретного клиента продукт, подберет удобное время приема и запишет на очный визит.

Впервые страховая компания открывает возможность пользоваться своей партнерской базой лечебных учреждений даже для тех, у кого нет полиса ДМС или в приобретенный ранее полис не входит стоматология. Кроме привлекательных цен, «Росгосстрах» обеспечивает сопровождение с помощью платформы «Мой_Сервис Мед», которая создана не только для обслуживания страховых продуктов, но и для расширения возможностей страхования.

«Несмотря на довольно широкий рынок стоматологических услуг, вопросы «где лечить зубы» и «как не переплатить за лечение или имплантацию» стоят серьезно. Люди читают сотни отзывов в интернете, спрашивают рекомендации у знакомых, сравнивают цены на стандартные услуги. Но, когда речь идет об острой боли, времени на это просто нет, зато, к сожалению, есть вероятность получить осложнение, забежав в первую попавшуюся дверь с надписью «Стоматология», — говорит директор департамента развития бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Светлана Бери.

Она добавила, что клиники, предоставляющие медицинские услуги в рамках продуктов «Мой_Сервис Мед», можно с уверенностью рекомендовать, качество их работы подтверждено рейтингом качества сервиса и качества лечения и проверено многолетним сотрудничеством с «Росгосстрахом».

«Коробочные» решения

Для тех, кто хочет избавиться не только от зубной боли, но и от головной боли по поиску хорошего стоматолога, «Мой_Сервис Мед» предлагает три «коробочных» решения. Все они, помимо непосредственно стоматологической помощи, включают информационно-организаторские услуги, телемедицинские консультации, а в расширенных версиях — налоговый вычет «под ключ».

Программа «Острая зубная боль» включает информирование и навигацию клиента до клиники, лечение пульпита с анестезией, удаление нервов и пломбирование каналов и зуба, удаление зубов при острой боли, лечение воспалений и т.п. Стоимость трехмесячной программы составляет 3,9 тыс. рублей. Для Московского региона эта сумма — цена лечения зуба в средней руки стоматологической клинике без предоставления набора дополнительных сервисов и услуг.Программа «Комплексная

стоматологическая помощь в г. Москва» включает более широкий спектр услуг причем не только лечебных и гигиенических, но и косметологических. В покрытие включено лечение кариеса, пульпита, периодонтита, заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, терапевтическое лечение тканей пародонта, удаление зубов простой и сложной степени. Клиент также может один раз воспользоваться услугами по удалению зубных отложений и покрытию зубов фторсодержащими препаратами. Стоимость программы - 36 750 рублей

Также на платформе «Мой_Сервис Мед» доступны пять программ, покрывающих практически любые потребности в имплантации, которые можно комбинировать между собой. Главное – даже если есть зубная боль, можно и нужно приобрести программу и начать лечение. А после имплантации в случае возникновения проблем можно звонить в любое время дня и ночи. При этом важно иметь в виду, что любой обратившийся может получить скидки и компьютерную томографию в подарок.

Все программы построены таким образом, чтобы решать возникшую проблему «под ключ». Но даже если потребуется доплата (а это бывает редко), то клиенту будут предоставлены скидки.