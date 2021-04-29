РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 апр. В городском округе Мытищи выявили 318 земельных участков без регистрации, сообщил глава округа Виктор Азаров.

18 ноября 2020 года Государственная дума приняла закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Документ подписал президент РФ. Мытищинцы смогут удобно и быстро оформить жилые и садовые дома в рамках амнистии.

«В настоящее время на территории городского округа Мытищи 104 СНТ, 318 земельных участков без регистрации. Их владельцы не могут осуществлять сделки, прописаться или подключить газ», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте. ⠀

Он добавил, что в данный момент в рамках работы правительства по вовлечению незарегистрированных объектов недвижимости в налоговый оборот сформирован реестр земельных участков с незарегистрированными объектами капитального строительства.

По словам Азарова, большинство собственников, боясь бумажной волокиты, не торопятся оформлять свои дома. Между тем, для регистрации необходимы всего 3 документа: правоустанавливающий документ на земельный участок; техплан на объект, подготовленный кадастровым инженером; заполненная декларация.

«Закон четко регламентирует, какие дома можно строить на участках. Здание должно соответствовать параметрам жилого дома, определенным Градостроительным кодексом. Дом - не выше 20 м и трех надземных этажей. Подать документы в Росеестр граждане могут самостоятельно любым удобным способом: в бумажном виде - по почте с уведомлением о вручении; лично обратившись в орган регистрации прав; в МФЦ, а также в электронном виде», - отметил Азаров.

Он уточнил, что пошлина за госрегистрацию составляет 350 рублей.

Всю необходимую информацию можно получить на сайте «Росреестр РФ» или по телефону: 8(800)100-34-34. Адрес Мытищинского филиала БТИ: Олимпийский проспект, строение 13А, +7(498)568-88-88, mytischi@mobti.ru. График работы: понедельник - четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-16:45, суббота 9:00-13:00.