РИАМО - 29 апр. Загруженность столичных дорог достигла 8 баллов из 10 возможных днем в четверг, особенно сильно осложнено движение в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение практически парализовано на Садовом кольце в районе Таганки и сильно затруднено по всей магистрали. В центре города затруднения на Бульварном кольце, на основных набережных, на Лубянке, Тверской улице, Новом Арбате и Большой Полянке.

На ТТК самые сильные заторы в Лефортовском тоннеле и на пересечении с Звенигородским шоссе. Также пробки есть на шоссе Энтузиастов, Проспекте Мира и Кутузовском проспекте.

На МКАД относительно свободно, местами затруднения зафиксированы на юго-западе, юго-востоке и севере трассы.

К 18:00 прогнозируется осложнение дорожной ситуации в столице до 9 баллов. Относительно свободно на дорогах сегодня станет только к 21 часу.