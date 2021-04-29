РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец с 4 мая будут проводить рейды по выявлению нарушителей правил перевозки детей, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» пройдет 4 мая с 17:00 до 18:00 по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №8В; 14 мая с 17:00 до 18:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112, ТРЦ «Выходной»; 21 мая с 7:00 до 8:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366, ТРЦ «Орбита»; 25 мая с 7:00 до 8:00 по адресу: Люберцы, Егорьевское шоссе, 0-й км.

Перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.