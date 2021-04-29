РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 апр. В Королеве более 400 человек поучаствовали во Всероссийской акции «Диктант Победы», сообщил глава города Александр Ходырев.

«Диктант Победы» в Королеве писали очно на 18 площадках и заочно на сайте диктантпобеды.рф.

«Более 400 королевцев разного возраста выполнили 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

С участниками диктанта пообщался ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев, которому в декабре исполнилось 102 года. Перед диктантом он поделился с собравшимися воспоминаниями о фронтовой жизни, рассказал о героическом прошлом советского народа.

Мероприятие стало традиционным перед празднованием Дня Победы. Его целью является сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической грамотности, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.