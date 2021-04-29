«К празднованию Дня Великой Победы проходит ряд мероприятий, на которых проводится уборка территорий вокруг памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Каждый может принять участие в уборке и почтить память не вернувшихся с той войны», - сказал Шапкин.