РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 апр. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с молодогвардейцами привел в порядок территорию возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне в микрорайоне Жегалово Щелкова, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».
«К празднованию Дня Великой Победы проходит ряд мероприятий, на которых проводится уборка территорий вокруг памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Каждый может принять участие в уборке и почтить память не вернувшихся с той войны», - сказал Шапкин.
Планируется, что подобные мероприятия по уборке территорий возле памятников пройдут во всем городском округе.
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