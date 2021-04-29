В 2021 году православная Пасха выпадает на 2 мая. Этот праздник традиционно занимает особое место в календаре верующих. Каждый год люди приходят в церкви и храмы, чтобы освятить куличи и крашеные яйца, и совершают Крестный ход. Где провести главный христианский праздник в Московском регионе, читайте в материале РИАМО.

Храм Христа Спасителя

Провести Пасху можно будет в Храме Христа Спасителя. В Великую субботу, 1 мая, с 12:00 до 16:00 православные смогут освятить там куличи и яйца.

В 23:00 начнется полунощница, а в полночь – пасхальная заутреня, литургия. В 16:00 2 мая – пасхальная вечерня.

Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15

Сайт: http://new.xxc.ru

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Казанский собор на Красной площади

В субботу в Казанском соборе на Красной площади в 7:50 православные смогут исповедаться священнику Симеону, а в 12:30 священнослужители начнут освящать куличи.

Пасхальная полунощница в соборе начнется в 23:15, а пасхальная заутреня – ровно в полночь. В этот день литургия состоится в 00:30 и в 09:30, а в 17:00 верующих ждет великая пасхальная вечерня.

Где: г. Москва, ул. Никольская, д. 3

Сайт: http://kazanski-sobor.ru/site/

Храм святителя Николая Мирликийского в Хамовниках

группа Храм Святителя Николая в Хамовниках в соцсети "Вконтакте"

Освящение куличей в храме пройдет с 10:00 до 19:00 в Великую субботу. В 23:30 начнется пасхальная полунощница, а ночная литургия – в 00:00.

В 06:30 в светлое Христово Воскресение пройдет ранняя литургия, в 09:00 – поздняя литургия, а в 17:00 – пасхальная вечерня.

Где: г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 2

Сайт: https://nikola-khamovniki.ru/

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Крутицкое патриаршее подворье

Освятить куличи и яйца также можно будет 1 мая с 12:00 до 18:00 в Крутицком патриаршем подворье. В 21:30 там начнется чтение Деяний святых апостолов, а в 23:00 – полунощница и крестный ход.

В воскресенье в 00:00 в подворье начнут отмечать Пасху – совершат литургию. В 09:00 состоится крестный ход и поздняя литургия.

Где: г. Москва, ул. Крутицкая, д. 11

Сайт: https://krutitsy.moscow/

Храм Иоанна Воина на Якиманке

В субботу, 1 мая, с 11:00 до 18:00 в храме можно будет освятить куличи. В 23:20 начнется полунощница.

Пасхальная заутреня в главный христианский праздник начнется в 00:00. В 01:00 – первая литургия, в 10:00 – 2-я литургия, а в 17:00 – пасхальная вечерня.

Где: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 46, стр. 1

Сайт: https://hram-ioanna-voina.ru/

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Храм Вооруженных Сил России

Освещение куличей и пасхальной снеди в Храме Вооруженных Сил России начнется 1 мая в 12:00. В 22:00 проведут чтения Деяний апостольских, а в 23:30 – полунощницу.

2 мая в 00:00 верующие совершат крестный ход, а затем состоится утреня и литургия. В 09:00 православные также смогут прийти в храм на литургию.

Где: Московская область, Одинцовский г. о., Минское ш., 55 км

Сайт: https://hram-mil.ru/

Николо-Угрешский монастырь

В Николо-Угрешском монастыре 1 мая в 22:00 православные смогут исповедаться. В 23:00 начнется пасхальная полунощница, а в 23:45 – крестный ход. Встречать Светлое Христово Воскресение будут пасхальной заутреней и Божественной литургией.

В 07:00 и 09:00 2 мая в монастыре также пройдет Божественная литургия, а в 17:00 – вечерня.

Где: Московская область, Дзержинский, пл. Святителя Николая, д. 1

Сайт: https://ugresha.org/

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Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь

Освящение куличей в Великую субботу будут совершать вокруг Воскресенского собора с 09:00 до 21:00, а после священники проведут таинство исповеди. Пасхальная полунощница начнется в 23:00.

Отмечать Христово Воскресение в монастыре начнут с крестного хода, пасхальной заутрени и ночной Божественной литургии. В 10:00 2 мая начнется поздняя литургия, а в 17:00 – пасхальная вечерня.

Где: Московская область, Истра, ул. Советская, д. 2

Сайт: http://www.n-jerusalem.ru/

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Великая суббота в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре начнется в 05:00 – в Троицком соборе пройдет молебен с акафистом преподобному Сергию. В 05:30 в Успенском соборе начнется ранняя литургия. В 05:00 и 07:30 в Предтеченском храме можно будет исповедаться. В Успенском соборе в 08:30 начнется поздняя литургия.

Освятить куличи можно будет с 09:00 до 20:00 в Сергиевском Трапезном Храме.

Вечерняя исповедь начнется в 18:00 в Предтеченском храме и продлится два часа. В Троицком и Успенском соборах, а также в Сергиевском Трапезном храме в 23:20 начнется полунощница.

Где: Московская область, Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Сайт: http://stsl.ru/

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Саввино-Сторожевский мужской монастырь

Освятить куличи можно будет с 10:00 до 18:00 в Троицком храме, а исповедаться – с 21:00 до 23:00. В 23:15 начнутся пасхальная полунощница в Преображенском храме и крестный ход.

Пасхальную утреню и раннюю Божественную литургию совершат в 00:00 2 мая в Преображенском храме, позднюю Божественную литургию – в 10:00 в Рождественском соборе, а великую вечерню – в 18:00.

Где: Московская область, Одинцовский г. о., г. Звенигород, Ратехинское ш., д. 8

Сайт: http://www.savvastor.ru/

Пасха в музее-заповеднике «Царицыно»

сайт мэра Москвы

Отметить Пасху можно будет и в музее-заповеднике «Царицыно». С 23 марта по 15 мая там проходит интерактивная музейная программа «Три встречи весны». Она знакомит детей с русскими народными обрядами встречи весны и с традициями празднования Пасхи. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

Где: г. Москва, ул. Дольская, д. 1

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/

Стоимость: 350 рублей

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Пасха на ВДНХ

сайт ВДНХ

На Пасху на различных площадках Москвы традиционно пройдут праздничные мероприятия, не останется в стороне и ВДНХ. В историческом парке «Россия – моя история» 2 и 3 мая с 12:00 до 18:00 можно будет посетить Большой пасхальный фестиваль. В программе: мастер-классы по бумажной архитектуре и флористике, бесплатные кинопоказы и многое другое. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте площадки.

Где: г. Москва, пр-т. Мира, д. 119, павильон №57

Сайт: https://vdnh.ru/

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации

Московский пасхальный фестиваль

сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2021 году Пасхальный фестиваль проходит с 22 апреля по 17 мая. В рамках него Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст несколько концертов. В день светлой Пасхи выступления пройдут в МКЗ «Зарядье» в 15:00 и 19:00. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Варварка, д. 6, стр. 4, МКЗ «Зарядье»

Сайт: http://www.easterfestival.ru/

Стоимость: от 6 000 рублей

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Пасха в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока

В воскресенье, 2 мая, для гостей проведут различные игры и конкурсы, а также прогулку по территории усадьбы. Начало мероприятия – в 13:00.

Где: Московская область, г. о. Солнечногорск, дер. Тараканово, стр. 1

Сайт: http://xn--80aag2blbzvz.xn--p1ai/

Стоимость: 250 рублей

Пасхальный концерт в Храме Христа Спасителя

Отмечать главный христианский праздник можно весь пасхальный период, который длится 40 дней: начиная со Светлого Воскресенья Христова и до Вознесения Господня.

В четверг, 6 мая, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится пасхальный концерт «Верую!». В программе – душевные и духовные песни в исполнении популярных артистов и прославленных коллективов. Билеты можно приобрести на сайте Ticketland.

Где: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Стоимость: от 800 рублей