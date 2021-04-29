РИАМО - 29 апр. Правительство России одобрило продление программы туристического кешбэка, Ростуризм и Минфин должны предоставить необходимые документы до 11 мая, пишет Газета.ru.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина сообщил, что на продление программы туристического кешбэка планируют выделить дополнительно 4,7 млрд рублей.

Проект предусматривает внесение изменений в правила предоставления в 2020 и 2021 годах субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» для реализации программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок до конца 2021 года.

В Ростуризме подчеркнули, что программа очень популярна, так как туристы экономят существенную сумму, а сам механизм автоматического возврата средств на карточку удобен и понятен людям.

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