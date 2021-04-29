РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский сообщил, что в работе на новой должности отдаст приоритет сфере ЖКХ, строительству соцобъектов и благоустройству территории округа, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Депутаты местного совета депутатов избрали Спасского главой Красногорска на очередном заседании в четверг.

«Все приоритетные направления работы мы предварительно проговорили на более чем часовой встрече с советом депутатов во вторник (27 апреля - ред.). Сегодня во время своего обращения к депутатам я назвал три приоритетных направления. Это ЖКХ, сбалансированное развитие территории с точки зрения соответствия социального строительства жилищной застройке и благоустройство - не только создание новой красоты, но и содержание в должном виде того, что уже существует», - сказал Спасский.

К «болевым точкам» Красногорска новый глава округа отнес непростое финансовое положение теплосети, платежную дисциплину населения и, соответственно, управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, а также нехватку мест в детских садах и школах.