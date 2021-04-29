РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД 1 мая стартуют рейды «Нетрезвый водитель», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будет проводиться 1 мая с 8:00 до 9:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №9; 3 мая с 8:00 до 09:00 по адресу: Котельники, Дзержинское шоссе, дом №28; 5 мая с 22:00 до 23:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №112; 7 мая с 20:00 до 21:00 по адресу: Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1 км; 10 мая с 00:00 до 1:00 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №186; 22 мая с 22:00 до 23:00 по адресу: поселок Красково, Кореневское шоссе, дом №1, корпус 1.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тыс. рублей, а срок лишения права управления – 3 года.