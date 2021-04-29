РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. Подольский краеведческий музей 9 мая проведет тематические экскурсии по экспозиции и пешеходные экскурсии бесплатно, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский краеведческий приглашает подольчан и гостей города бесплатно посетить тематические экспозиции и пешеходные экскурсии.

С 10:00 до 18:00 пройдет выставка «Как хорошо на свете без войны». В 15:00 начнется экскурсия по экспозиции «Подольск в годы Великой Отечественной войны». В 15:00 можно принять участие в пешеходной экскурсии «Площадь Славы. Ратный и трудовой подвиг подольчан», сбор на площади Славы. Также в 15:00 начнется пешеходная экскурсия «Подвиг Подольских курсантов», сбор у памятника Подольским курсантам.

Музей в праздничные дни работает с 4 по 9 мая включительно, с 10:00 до 18:00. А 1, 2, 3 и 10 мая музей закрыт.