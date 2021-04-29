РИАМО - 29 апр. В Ногинске-5 в Электростали продается здание с земельным участком под гостиничное обслуживание, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь здания составляет 454,6 кв. м, земельного участка - 1 тыс. кв. м. На участке нет других зданий, договоры аренды и безвозмездного пользования с третьими лицами не заключены.

Стартовая цена продажи — 6,216 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июня 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru (номер процедуры - 51941). Аукцион состоится 23 июня 2021 года.