РИАМО - 29 апр. Доступ к программе «Коммунальный бонус», которая позволит получать бонусы за своевременную оплату ЖКХ, можно будет получить при оплате коммунального счета онлайн любым из трех способов, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Программа заработает с 1 мая. Первого мая у нас начнет работать новый этот сервис. Тестирование на сегодняшний день уже проведено, и мы понимаем, что эта работа будет без сбоев. Сервис простой. После оплаты вы автоматически попадаете на страницу программы наших партнеров. Мы собрали достаточно интересный пул участников этой программы, и все это будет доступно», - сказал Велиховский.

Он отметил, что участником программы может стать любой житель региона, который своевременно и в полном объеме оплачивает коммунальные платежи через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.

По его словам, есть три способа оплаты коммунальных счетов онлайн.

«Оплата производится через личный кабинет МособлЕИРЦ. Регистрация в нем достаточно простая: через сайт скачивается мобильное приложение, регистрируется все очень просто и доступно. Также (можно оплатить – ред.) через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта и через личный кабинет «Мосэнергосбыта». Вот три простых варианта, как можно оплатить счет и получить доступ к новой программе», - рассказал министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на появление новой программы, жители продолжат получать квитанции в бумажном виде, как это и было раньше.

Программа «Коммунальный бонус» позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.

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