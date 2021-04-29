РИАМО - 29 апр. Государственные медицинские организации в Подмосковье продолжат оказывать помощь пациентам во время длинных майских праздников, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
Так, амбулаторно-поликлиническая служба, которая оказывает помощь взрослому населению, будет работать с 4 по 7 мая с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 08:00 до 16:00.
Медицинские организации, которые оказывают амбулаторную помощь детям, будут вести прием пациентов с 4 по 7 мая с 08:00 до 20:00, а 3, 8, 10 мая – с 09:00 до 15:00.
Отделения неотложной помощи будут работать в поликлиниках ежедневно с 08:00 до 23:00.
Записаться на прием можно посредством портала госуслуг, в поликлинике или по телефону: 8-800-550-50-30.
Пункты вакцинации от коронавируса, которые находятся в городских поликлиниках, будут работать каждый день с 1 по 10 мая.
В этом году президент РФ Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Данное решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения Covid-19.
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