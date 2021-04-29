РИАМО - 29 апр. Государственные медицинские организации в Подмосковье продолжат оказывать помощь пациентам во время длинных майских праздников, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

«Мы понимаем, что многие жители Подмосковья планируют провести предстоящие майские праздники за городом. Вместе с тем наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится - придет на прием к врачу или захочет пройти вакцинацию от Covid-19», - сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Так, амбулаторно-поликлиническая служба, которая оказывает помощь взрослому населению, будет работать с 4 по 7 мая с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая – с 08:00 до 16:00.

Медицинские организации, которые оказывают амбулаторную помощь детям, будут вести прием пациентов с 4 по 7 мая с 08:00 до 20:00, а 3, 8, 10 мая – с 09:00 до 15:00.

Отделения неотложной помощи будут работать в поликлиниках ежедневно с 08:00 до 23:00.

Записаться на прием можно посредством портала госуслуг, в поликлинике или по телефону: 8-800-550-50-30.

Пункты вакцинации от коронавируса, которые находятся в городских поликлиниках, будут работать каждый день с 1 по 10 мая.

В этом году президент РФ Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Данное решение принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения Covid-19.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>