РИАМО - 29 апр. На территории Московской области с начала весны произошло восемь случаев падения детей из окон, жителей Подмосковья просят быть внимательными и обеспечивать безопасность детей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности области.

Чаще всего такие инциденты происходят из-за того, что детей оставляют без присмотра взрослых. Еще взрослые нередко ошибочно полагают, что москитные сетки — надежная защита, однако они не могут выдержать вес даже годовалого ребенка.

С начала весны дети выпали из окон в селе Петровское в Клину, Реутове, в Дрезне в Орехово-Зуевском округе, Можайске, Краснозаводске в Сергиево-Посадском округе, Лобне, Воскресенске и Химках.

Для того, чтобы не допустить таких происшествий, родителям рекомендуют во время проветривания пользоваться фрамугами и форточками, не разрешать ребенку выходить на балкон без взрослых, отодвинуть всю мебель, включая кровати, от окон. Когда окна открывают, нужно убедиться, что ребенок находится под присмотром.

Не стоит оставлять ребенка одного в квартире — он может залезть к открытому окну. Если ребенок чувствует страх, он выглядывает в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей — это также может привести к падению.

Кроме того, не стоит показывать ребенку, как открывается окно, и учить детей подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона.

«Эти простые, на первый взгляд, даже несколько банальные правила способны сохранить жизнь ребенку. Взрослым необходимо помнить про эти меры, и тогда их дети будут в безопасности», — отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

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