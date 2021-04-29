РИАМО - 29 апр. Московский онкологический форум состоится 20 и 21 мая в центральном выставочном зале «Манеж», сообщает пресс-служба столичного комплекса социального развития.

Участниками форума станут онкологи и врачи смежных специальностей. Они обсудят вопросы современной диагностики и лечения злокачественных новообразований, а также организации онкопомощи.

В рамках форума запланированы открытые лекции, сессии по актуальным темам, дискуссионные и круглые столы, дебаты, клинические разборы и мастер-классы.

Всего программа форума включает более 70 мероприятий по организационным и практическим вопросам.