РИАМО - 29 апр. В городском округе Красногорск состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Алексей Спасский, сообщили в пресс-службе Главного управления территориальной политики Московской области.

До этого Спасский возглавлял Ленинский городской округ. В «Рейтинге-50» округ поднялся с 34 на 12 место.

Ранее главой городского округа Красногорск была Эльмира Хаймурзина. Она вошла в новый состав Центральной избирательной комиссии РФ.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.