РИАМО - 29 апр. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил, что в мае в Москве может выпасть снег.

«Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40-45% случаев снег бывает. Другое дело, что установление снежного покрова - невероятно редкое событие», - сказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, снежный покров в мае в Москве устанавливался всего 4 года, поэтому и сейчас такое возможно. Температура ночью на 2 мая может опуститься в Московском регионе местами до минус 5 градусов.

Также он добавил, что с середины дня 1 мая до 3 мая существенных осадков не ожидается. Но 3 мая до поздней ночи будет идти сильный дождь. По предварительным подсчетам может выпасть не менее 10-15 мм осадков.

Температура воздуха 3 мая составит плюс 12-14 градусов. Днем 4 мая она опустится до плюс 10 градусов. Синоптик уточнил, что понижение температуры связано с затоком холодных воздушных масс с севера, а холодная погода будет сохраняться.

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