РИАМО - 29 апр. Онлайн-платежи за коммунальные услуги помогают снизить коррупционную составляющую в сфере ЖКХ, так как транзакции можно отследить, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник 11-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Подмосковью Александр Склянкин.

«Электронные платежи упрощают и делают схему прозрачной. Если в Москве большинство платят онлайн, то в Московской области еще распространен сбор наличных денежных средств платежными агентами. <…> Это провоцирует недобропорядочных агентов на преступления, когда они видят «живые» деньги», – сказал Склянкин.

По его словам, полный переход на онлайн-оплату за услуги ЖКХ усложнит преступную деятельность недобросовестных сборщиков платежей.

«След всегда остается при электронном платеже, <…> поэтому от наличных расчетов необходимо постепенно уходить», – подчеркнул представитель МВД.

Склянкин добавил, что хищения денежных средств руководителями СНТ, ТСЖ, НП и ЖСК являются наиболее типичными преступлениями в сфере ЖКХ Подмосковья.

В Московской области сегодня работает сервис «Умная платежка», запущенный по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он позволяет экономить жителям время и деньги. Существуют два способа оплаты — через сайт МособлЕИРЦ и через мобильное приложение.