РИАМО - 29 апр. В четверг в столице с 19:00 и до окончания репетиции парада на Красной площади часть станций московского метро будут работать исключительно на вход и пересадку, сообщается в Telegram-канале Metro Operativno.

На вход и пересадку будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», а также «Боровицкая».

Работать только на пересадку будет станция «Библиотека им. Ленина».

В прошлом году из-за распространения коронавирусной инфекции 9 мая прошла только воздушная часть Парада. Основной парад состоялся 24 июня. В текущем году Парад Победы планируют провести в обычном режиме.

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