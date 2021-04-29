РИАМО - 29 апр. С 2011 года в столице в эксплуатацию ввели около 124 км новых линий метрополитена или, если учитывать запуск МЦК, почти 179 км, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы​.

«Программа по удвоению протяженности линий метро, принятая в Москве в 2011 г, реализуется активными темпами: за 10 лет введено 123,6 км новых линий, 178,5 км – с учетом запуска Московского центрального кольца», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что при учете двух первых маршрутов МЦД, которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, система метрополитена выросла более чем на 300 км.

Бочкарев отметил, что количество новых станций, которое было возведено, составляет 59 единиц, а с учетом МЦК – 90.

По словам заместителя мера, помимо этого, было введено 11 электродепо, 6 из которых - новые, а 5 были реконструированы. Также было возведено 4 дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях «Марьина Роща», «Международная» и «Петровско-Разумовская». Создана пересадка между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии.

Ранее Бочкарев подчеркнул, что по итогам текущего года в столице будет завершено строительство 28,3 км линий метро и 11 станций, которые находятся на БКЛ. Кроме того, продолжатся работы по продлению линий, которые уже существуют, а именно Сокольнической до станции «Новомосковская», Люблинско-Дмитровской в район Северный, Калининско-Солнцевской во Внуково, Арбатско-Покровской в Гольяново и возведению новых радиусов – в Коммунарку, Троицк и Рублево-Архангельское.​

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