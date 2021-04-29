РИАМО - 29 апр. Прокуратуре стоит проверить автошколы и подразделения ГИБДД, где обучались и получали права злостные нарушители правил дорожного движения, сообщил РИАМО председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Общественник предложил новый способ, как бороться со злостными нарушениями ПДД.

«Нужно автошколы, где обучались злостные нарушители ПДД, и подразделения ГИБДД, где они сдавали экзамены, тщательно проверить прокуратуре, а, возможно, даже и ФСБ, потому что очевидна коррупционная составляющая», — сказал Цветков.

По его мнению, большинство этих людей, особенно публичные, широко известные личности, на самом деле не посещают занятия в автошколах и не проходят медкомиссии, а просто покупают необходимые справки, а потом и платят за сдачу экзамена.

«По каждому из таких звездных правонарушителей надо проверить, как он получал права. Не хочу говорить ни про кого конкретно, но многие не скрывают и даже бравируют, что права они просто покупают», — подчеркнул общественник.

Цветков отметил, что такой подход к получению водительского удостоверения вселяет чувство вседозволенности, безнаказанности, толкает к дальнейшему системному нарушению ПДД и других норм законодательства. Многие из таких людей считают, что проходить обучение и сдавать экзамены со всеми другими гражданами ниже их достоинства.

«Я убежден, что по таким публичным личностям и всем остальным, кто бравирует пренебрежительным отношением к правилам, необходимо проводить тщательную проверку на предмет того, как они получали водительское удостоверение, проводить комплексные проверки автошкол, которые выпускают таких водителей», — добавил Цветков.

«Доска позора»

Цветков также предложил сделать онлайн «Доску позора» на официальном сайте МВД России, где можно будет публиковать фамилии, имена, отчества и фотографии этих нарушителей с указанием системных нарушений закона.

«Это нужно сделать, чтобы, например, работодатель мог найти в интернете такие данные и сделать выводы - брать такого человека на работу или нет. Или кредитный брокер, банк, который дает кредит, - все должны тщательнейшим образом проверять таких людей. Направлять от МВД обращения к организациям, чьими лицам они являются, кого рекламируют, и, безусловно, некоторые расторгнут контракты с дорожными хулиганами, особенно те, кто ценит свою репутацию», — добавил общественник.

Цветков считает, что с личностями, оказавшимися на «Доске позора», должна активно работать также налоговая служба.

«Ведь если человек является нарушителем законодательства, то, вероятно, он и налоговое законодательство нарушает. Люди должны понимать, что если они системно бросают вызов обществу и нарушают нормы законодательства, то государство будет на них также системно реагировать», — отметил общественник.

По его мнению, должны существовать адекватные и эффективные меры со стороны государства, которые бы защитили общество от системных правонарушителей.

Блогеры-нарушители ПДД

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала об очередной эвакуации автомобиля Lamborghini Aventador, принадлежащего блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Блогер является злостным нарушителем ПДД, на ее счету порядка 400 штрафов.

В апреле в Москве также произошла авария с участием пранкера Эдварда Била. На Садовом кольце в районе Новинского бульвара блогер на Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

Lamborghini Насти Ивлеевой эвакуировали за неправильную парковку в Москве>>