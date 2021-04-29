РИАМО - 29 апр. Ветер и кратковременные осадки сохранятся в Московском регионе 1, 2 и 3 мая, временами будет солнечно, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утром и ночью 1 мая дождь и ветер сохранятся, порывы с запада достигнут 10-15 м/с. Днем на небе появится солнце, осадки станут кратковременными и прекратятся к вечеру.

2 мая в Московском регионе установится теплая и солнечная погода, порывы ветра не будут превышать 3-8 м/с. Температура воздуха днем поднимется до плюс 10-15 градусов. Ночью будет плюс 3-8 градусов.

Вечером 2 мая небо вновь затянут тучи, и 3 мая весь день будут ветер и дожди.

В Москве и Подмосковье объявлена потенциально опасная погода.

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