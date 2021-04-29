РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. В четверг глава Балашихи Сергей Юров представит жителям ежегодный отчет о проделанной работе, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Он расскажет об основных итогах 2020 года, о главных переменах, которые уже состоялись и еще произойдут в городском округе.

Трансляция прямого эфира начнется в 15:00. Посмотреть ее можно в эфире телеканала «360 Балашиха», аккаунте главы округа во «ВКонтакте», а также на YouTube-канале «МОСРЕГ».