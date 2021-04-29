РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Свыше 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией прошли лечение в стационаре «Медси» в подмосковном Красногорске в 2020 году, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

В АО «Группа компаний «Медси» подвели итоги деятельности в 2020 году. За 12 месяцев выручка ГК «Медси» составила 25 млрд рублей, что на 12,2% больше, чем в 2019 году. Рост выручки обусловлен значительным увеличением среднего чека в связи с оказанием услуг по диагностике и лечению Covid-19, расширением амбулаторной сети в Москве и покупкой клиник в Ижевске.

С 1 апреля 2020 года флагманский стационар «Медси» - клиническую больницу в Отрадном - перепрофилировали в инфекционную больницу на 500 коек. Объем вложенных в переоборудование и обеспечение стационара в пандемию средств составил около 360 млн рублей.

До конца 2020 года лечение в больнице в Отрадном от Covid-19 прошли более 5 тыс. человек.

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