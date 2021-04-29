РИАМО - 29 апр. Белый медвежонок, спасенный с острова Большевик Красноярского края, прибыл в Московской зоопарк, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Животное прибыло 21 апреля. Его спасли с острова Большевик в Красноярском крае, где он прибился к золотодобытчикам. Детеныш не умел охотиться и полагался в добыче еды на людей.

В итоге было принято решение изъять медвежонка из дикой природы и передать его в Московский зоопарк для реабилитации и решения его дальнейшей судьбы.

Специалистам зоосада удалось в кратчайшие сроки привезти животное в Москву. Медвежонок уже успел освоиться во внутренних помещениях павильона «Полярный мир».

Киперы планируют в дальнейшем приучить медвежонка к наружному вольеру. Там есть бассейн и гравийная ванная.