РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 апр. В ходе субботника вывезли 20 куб м мусора с территории заказника «Дубровицкий лес» в Подольске, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В четверг в рамках месячника по благоустройству была проведена уборка мусора в районе СНТ «Озерки» на территории областного значения государственного природного заказника «Дубровицкий лес».

«Было вывезено 20 куб м мусора. В работе приняли участие сотрудники территориального отдела «Дубровицкий», Подольского лесничества и Подольского комбината благоустройства. Работы будут продолжены», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Дубровицкий проведение совместных работ по уборке мусора в лесном массиве стало хорошей традицией. В 2020 году было проведено 6 совместных субботников, в ходе которых собрано и вывезено около 100 куб м мусора.