РИАМО – 29 апр. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что «зеленые» облигации, выпущенные столицей, будут еще более востребованы международной аудиторией, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

Комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы «зеленым» финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это уже второй выпуск облигаций, признанный соответствующим методологии ВЭБ.РФ (после осеннего выпуска облигаций РЖД), и первый, выпущенный субъектом Российской Федерации. Методология была одобрена ранее на межведомственной рабочей группе под председательством министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, состоящей из органов исполнительной и законодательной власти, а также представителей бизнеса и гражданского общества.

Цели выпуска «зеленых» облигаций

«Москва размещает облигации для того, чтобы увеличивать финансирование проектов развития. Все социальные обязательства города выполняются за счет собственных источников, займы привлекаются для наращивания инвестиционных расходов Москвы. Мы изучили опыт европейских мегаполисов и тенденцию целевых заимствований считаем абсолютно правильной: привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, экологические проекты», — подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что в Москве реализуется большое количество «зеленых» проектов, в первую очередь это строительство Большой кольцевой линии метрополитена, приобретение электробусов – это экологически чистый транспорт, признанный во всем мире. Поэтому один из выпусков объемом 70 млрд рублей будет «зеленым», хотя общий объем экологических проектов в Москве гораздо больше, «зеленые» заимствования власти столицы начнут с такой суммы.

«Специфика рынка «зеленых» облигаций на сегодняшний момент в России такова, что, скорее всего, мы не получим от инвесторов за ESG-направленность скидки по ставке купона, но мы считаем правильным делать этот выпуск на российском рынке для того, чтобы развивать его. Наш первый выпуск, который мы разместили на этой неделе, уже продемонстрировал высокий интерес иностранных инвесторов, мы полагаем, что «зеленые» облигации будут еще более востребованы международной аудиторией, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования», — отметил Ефимов.

Первый зампред - член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко сказал, что проекты, на которые пойдут вырученные от продажи облигаций средства, полностью соответствуют критериям таксономии. Это и развитие Московского метрополитена, полностью работающего на электричестве, и замена автобусов на электробусы.

«Внедрение электротранспорта с минимальным уровнем выбросов соответствует 11-й цели устойчивого развития ООН «Устойчивые города и сообщества» и 13-й — «Борьба с изменениями климата». Контроль за использованием средств также будет соответствовать положениям нашей системы», — добавил Мирошниченко.

Улучшение экоситуации в Москве

На протяжении последних 10 лет городом проводится системная и последовательная политика, направленная на улучшение экологической ситуации в Москве и снижение негативного воздействия на окружающую среду от автотранспорта.

«Зеленые» облигации станут новым инструментом, позволяющим ускорить реализацию важных проектов по развитию экологически чистого общественного транспорта. Так, в 2021 году город планирует приобрести около 400 электробусов. Замена одного дизельного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в столице на 190–260 кг в год в зависимости от класса автобуса и снизить выбросы углекислого газа (CO2) на 60,5 т в год», — отметила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

Она добавила, что эффект от развития Большой кольцевой линии метрополитена должен привести к сокращению использования не менее 10 тысяч автомобилей в день. Это, в свою очередь, приведет к снижению объема выбросов загрязняющих веществ на 885,5 тонн в год, СО2 – на 20,9 тысячи тонн в год.

«Мы подробно рассказываем об обоих проектах в концепции «зеленых» облигаций города Москвы, построенной на основе международных принципов и рекомендаций ВЭБ.РФ», — подчеркнула Багреева.

«Зеленые» финансовые инструменты

Фактически Москва формирует новый сегмент фондового рынка в России, выходя на него с первыми субфедеральными «зелеными» облигациями и активно участвуя в создании соответствующей нормативно-правовой базы. Приобретенные Москвой опыт и компетенции в данной сфере будут в дальнейшем востребованы другими субъектами Российской Федерации.

«Зеленый» статус финансового инструмента предполагает более строгую отчетность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчет, который будет подвергаться аудиту на предмет соответствия «зеленым» принципам. Средства, привлеченные благодаря продаже облигаций, будут направлены на финансирование заявленных проектов.

Система «зеленого» финансирования ВЭБ.РФ в составе таксономии «зеленых» проектов, таксономии переходных (адаптационных) проектов, методических рекомендаций по «зеленому» финансированию и сопутствующих документов находится на рассмотрении в правительстве РФ. Ее окончательное принятие и публикация ожидаются летом.