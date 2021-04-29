РИАМО - 29 апр. На территории Подмосковья и Москвы с 30 апреля до 1 мая включительно объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидается в регионе 30 апреля с 12 часов до ночи 1 мая. В Подмосковье дождь будет идти до 6 утра. Также с 16:00 примерно до 22:00 в Москве и Подмосковье будет гроза.

Аналогичный уровень погодной опасности действует по всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Белгородской и Воронежской областей.

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