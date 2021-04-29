РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 апр. В подмосковных Люберцах на одну полосу расширят дорогу на улице Электрификации, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Московской области, куратор муниципального ЦУР Роман Терюшков.

«На дороге регулярно образуются пробки из-за того, что люди поворачивают налево на 1-й Панковский проезд и ждут. Сейчас здесь одна полоса. Расширение до двух полос позволит разгрузить эту дорогу», - сказал Терюшков.

Он добавил, что к работам приступят в июне. Их планируют завершить до конца месяца.