РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. За 5 лет посещаемость парка «Елочки» в Домодедове выросла в 7,5 раз, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Любимый жителями парк «Елочки» у нас тоже полностью обновился. Посещаемость с 200 тыс. жителей в год увеличилась до 1,5 млн. И об этом говорят не наши экспертные решения, а электронные счетчики», – сказал Двойных.