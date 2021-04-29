РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за 5 лет из ветхих домов переселили 405 семей, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Программа сноса ветхого фонда является важнейшей для нашего округа. У нас еще остается много ветхих домов. <…> За эти 5 лет мы смогли 405 семей обеспечить современными квартирами. Это те семьи, которые жили в ветхих и старых домах», – сказал Двойных.

Он отметил, что расселили почти 12 тыс. кв м жилья.