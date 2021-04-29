РИАМО - 29 апр. Столичная служба занятости населения запустила обучение для сиделок и нянь по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в Москве активно развивается направление самозанятости. Мы со своей стороны поддерживаем москвичей, разрабатываем для них различные программы обучения и поддержки, а недавно открыли специализированный центр. Сейчас совместно со Сбербанком запускаем новую программу. Теперь карьерный специалист сможет предложить соискателю не только помощь в регистрации статуса самозанятого, но сразу предоставить возможность поиска новых клиентов», – сказала Ракова.

Она добавила, что на этом этапе няням и сиделкам предлагается обучающий курс на примере СберУслуг. При помощи сервиса жители Москвы получат шанс найти проверенных специалистов в сфере соцуслуг, а самозанятым удастся проще адаптироваться на современном рынке.

Специалисты центров «Моя работа» и «Моя карьера» занимаются обучением всех соискателей, которые обратились в службу занятости и ранее трудились сиделкой либо няней, работе с интерфейсом сервиса «СберУслуги». Таким образом, желающие имеют шанс зарегистрировать статус самозанятого на площадке центра «Моя работа» и начать поиск заказчика в приложении.

Среди горожан, которые находятся в старшем возрасте, востребован обучающий курс «Сиделка. Помощник по уходу» от центра «Моя карьера». Здесь можно получить новую профессию и работать в качестве самозанятого в будущем после подключения к сервису «СберУслуги».

Вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил, что сервис уже набрал желающих предложить свои услуги по воспитанию детей и оказанию помощи людям, которые нуждаются в уходе. Его работники – обладатели нужных навыков, они официально оформлены как самозанятые.

По словам операционного директора сервиса «СберУслуги» Марины Александровской, москвичи доверяют сервису самое дорогое, а именно заботу о своих близких. Так, горожане активно пользуются услугами нянь и сиделок. Об этом можно судить по тому, что категория входит в топ-3 самых востребованных на сервисе «СберУслуги».

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