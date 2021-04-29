РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. За 5 лет в Домодедове привели в порядок 161 двор, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно и во дворе. 161 двор почти на 600 млн рублей комплексно был отремонтирован. А это 6 элементов: детская площадка, мебель, освещение, камера, асфальтовое покрытие с парковками, контейнерные площадки», – сказал Двойных.

Он также отметил, что за этот период было установлено 18 детских площадок по программе губернатора Московской области.