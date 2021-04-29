РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за 5 лет капитально отремонтировали 210 домов, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«2,3 млрд руб. при поддержке наших депутатов мы смогли привлечь из фонда капитального ремонта. Капитально отремонтированы 210 домов, и это коснулось почти 30 тыс. жителей», – сказал Двойных.

Он отметил, что Домодедово имеет одни из самых высоких показателей по собираемости взносов за капитальный ремонт.

За 5 лет также отремонтировали почти 1,8 тыс. подъездов.