РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове в июне 2021 года откроют второй участок дороги к деревне Киселиха, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Участок дороги Каширское шоссе – деревня Киселиха: первая очередь была открыта в 2018 году, а вторую мы уже запускаем в июне 2021 года», – сказал Двойных.

Он отметил, что время подъезда жителей города Домодедово к аэропорту сократится.