РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. В Домодедове за 5 лет отремонтировали 165 дорог протяженностью 187 км, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«За 5 лет 165 дорог протяженностью 187 км было отремонтировано. Ямы – это извечная проблема. Более 12 тыс. ям на дорогах городского округа Домодедово были устранены», – сказал Двойных.

За этот период установили почти 6 км пешеходных ограждений на опасных участках дорог.

Двойных отметил, что Домодедово входит в пятерку муниципалитетов Московской области по протяженности дорог. Они составляют 1,5 тыс. км. Из них более 200 находятся в нетвердом типе покрытия.