РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Этап XV областного конкурса художественной самодеятельности среди детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Региональный отборочный тур прошел 28 апреля в МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» при участии Ассоциации специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Участники выступали в таких категориях, как танец, игра на музыкальных инструментах, этюд, вокальные номера и театр моды.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый состоялся в Раменском. В нем принимали участие конкурсанты с юго-востока Подмосковья, а представители северо-запада демонстрировали свои таланты в Красногорске.

Финальный этап запланирован на май.

В 2021 году конкурс получил грант президента на развитие гражданского общества.