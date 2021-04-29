РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. За 5 лет на 8 главных улицах Домодедова появились заборы в едином стиле, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных подвел итоги социально-экономического развития округа за 5 лет – с 2015 по 2020 годы.

«Губернатор, говоря про благоустройство в Подмосковье, остановился на такой, казалось бы незначительной, но очень важной части, как заборы. Мы уже 5 лет реализовываем эту программу, и 8 главных улиц города уже в единых заборах частного сектора», – сказал Двойных.

Он отметил, что это формирует абсолютно новое отношение жителей к пространству.